Schwere Vorwürfe gegen Hausmeister von Flüchtlingsheim in Kaufbeuren

Plus Er sei "respektlos, feindselig und aggressiv", sagen Bewohner der Einrichtung in Kaufbeuren. Einige Zimmer seien überbelegt, während andere leer stehen. So reagiert die Stadt auf die Vorwürfe.

Von Katharina Gsöll

Schwere Vorwürfe erheben ein Flüchtlingshelfer und Bewohner gegen den Hausmeister einer Unterkunft für Geflüchtete in Kaufbeuren. Er soll sich „respektlos, feindselig und aggressiv“ gegenüber den Bewohnern verhalten, Zimmer betreten, ohne vorher anzuklopfen, und abfällige Bemerkungen gemacht haben, schildern sie in einer E-Mail an unsere Redaktion.

Zimmer in Kaufbeurer Flüchtlingsheim stehen seit Monaten leer

Zudem können die Menschen, die in der Einrichtung untergebracht sind, nicht nachvollziehen, welche Kriterien bei der Belegung der Zimmer gelten. Diese seien ungerecht unter den insgesamt 23 Personen verteilt. So gebe es drei Zimmer, die zum Teil seit Monaten leer stehen, während sich in anderen Räumen zwei oder sogar drei Personen den wenigen Platz teilen müssten.

