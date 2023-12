Allgäu

18:01 Uhr

Sennereigenossenschaft Gunzesried: Diese Sennerei ist besonders

Plus In Gunzesried gibt es die älteste durchgehend aktive Sennereigenossenschaft Bayerns. Die Bauern kombinieren Handwerk mit erstaunlichen Ideen. Ein Ortsbesuch.

Von Tobias Schuhwerk

Die Schatzkammer liegt im Keller. Dort stapelt sich das kulinarische Gold des Gunzesrieder Tals. Käse in all seinen Variationen. Hergestellt wird er in der Sennerei Gunzesried ausschließlich aus der Heumilch, die Bauern aus dem Dorf anliefern. Allein 1200 Laibe Bergkäse mit bis zu 30 Kilogramm Gewicht reifen in den Regalen. Dazu kommen beispielsweise Limburger, Camemberts, Emmentaler oder der "Gunzesrieder", ein mehrfach ausgezeichneter Schnittkäse. Ein würziger Geruch wabert durch die Räume. Und das seit 130 Jahren. Ohne Unterbrechung. "Wir sind die älteste durchgehende aktive Sennereigenossenschaft in Bayern", sagt Daniel Blessing, Vorstand der Genossenschaft stolz.

Der 45-Jährige ist einer von zwölf Landwirten und Landwirtinnen, die zwei Mal täglich ihre Milch zur Sennerei liefern. Die Familienbetriebe der Genossenschaft aus dem Hochtal haben im Schnitt 16 Kühe. Fast ausschließlich Braunvieh. Die meisten gehen einem weiteren Beruf nach oder vermieten Ferienwohnungen. Doch die Sennerei ist und bleibt ihr Herzstück. "Wir sind ein eingeschworener Haufen. Wenn's was zu besprechen gibt, hockt man sich an einen Tisch. Und an dem haben auch alle Platz", sagt Betriebsleiter Peter Haslach. Der 48-Jährige ist zugleich einer von drei Käsern.

