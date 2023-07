Allgäu

20.07.2023

Tote Hosen, Gerhard Polt und Well-Brüder begeistern in Altusried

Alphorn verbindet: Campino (links) und Stofferl Well setzen das alpenländische Instrument beim Auftritt auf der Altusrieder Freilichtbühne gekonnt in Szene.

Plus Rock trifft Gstanzl: Auf der Freilichtbühne in Altusried bieten die Toten Hosen, die Well-Brüder und Gerhard Polt eine mitreißende Show. Hier gibt's Bilder.

Was für ein Abend auf der Allgäuer Freilichtbühne in Altusried: 2800 Besucherinnen und Besucher applaudieren begeistert im Stehen einer Truppe, die ihresgleichen sucht. Denn auf der Bühne verneigen sich artig fünf rheinländische Punk-Rocker, drei bayerische Volksmusikanten und ein Satiriker, die zweieinviertel Stunden lang ein anarchisch-satirisches Musik-Feuerwerk abbrannten. „Forever – eine kulturelle Zumutung“ nennen die Toten Hosen, die Well-Brüder und Gerhard Polt ihr aktuelles gemeinsames Programm.

Am Ende geht es wild durcheinander: Es gibt Alphorn- und Dudelsackklänge, Bauchtanz- und Stepptanz-Einlagen, Stubenmusik, rockige und afrikanische Rhythmen, Philosophisches mit Wiener Schmäh („Was ist der Mensch? Wieso, weshalb, warum? Die Antwort lautet: dideldum.“), und der Frontmann der Toten Hosen, Campino, greift zum Schal seiner englischen Lieblings-Fußballmannschaft (FC Liverpool) und stimmt lautstark mit Hilfe der Fans die Hymne „You’ll never walk alone“ an. Klingt irgendwie verrückt, und das ist es auch. Aber es passt irgendwie auch zusammen. Warum, das ist nicht so leicht zu erklären.

