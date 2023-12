Allgäu

16:28 Uhr

Untersuchungen nach Absturz eines Kindes aus Sessellift

Aus einem Sessellift in Nesselwang im Allgäu ist ein Kind bereits am Sonntag abgestürzt.

Plus Ein Kind stürzte in Nesselwang aus einem Skilift. Noch offen ist, wie das passieren konnte. Ein Skilehrer gibt Tipps zum sicheren Liftfahren mit Kindern.

Von Klara Scherholz

Der Fall eines Siebenjährigen, der am vergangenen Sonntag aus einem Sessellift in Nesselwang stürzte, beschäftigt noch immer das Allgäu. Der Bub stürzte bei dem Vorfall aus etwa acht Metern Höhe - kam glücklicherweise aber mit nur leichten Verletzungen davon.

Doch stellt sich die Frage, wie es dazu kommen konnte. Wie die Polizei in einer Mitteilung am Montag berichtet hatte, konnten Mutter und Kind den Bügel wohl nicht schließen. Der Bub rutschte aus dem Sessel. Die Ermittlungen der Polizei dauern noch an. Es könne noch Tage bis Wochen dauern, bis der genaue Hergang des Unfalls klar ist, sagt Polizeisprecher Holger Stabik. "Ein technischer Defekt lag nicht vor", ist sich Ralf Speck, Geschäftsführer der Alpspitzbahn in Nesselwang, sicher.

