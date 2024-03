Warum dieser 18-Jährige aus dem Allgäu unbedingt Busfahrer werden wollte

Plus Niemand will mehr Busfahrer werden? Stimmt nicht! Felix Denghel fährt mit erst 18 Jahren bereits einen Linienbus. Bei der Ausbildung half dem Allgäuer ein Trick.

Lange Haare, Käppi, jugendliches Gesicht: Viele Fahrgäste können es kaum glauben, wenn Felix Denghel die automatische Türe öffnet. Der 18-Jährige ist einer der jüngsten Busfahrer in Deutschland und darf bereits einen zwölf Meter langen und 11,5 Tonnen schweren Linienbus steuern.

„Das ist mein Traumjob, den ich schon als Kind haben wollte“, erzählt der angehende Berufskraftfahrer. „Manchmal steigen Kumpels ein“, erzählt er. „Das ist schon ein cooles Gefühl.“