Allgäu

17.07.2023

Wie es zur Einigung zwischen Alpgenossen und Freistaat beim Rappenalptal kam

Plus Im Rechtsstreit um das Rappenalptal hat sich die Alpgenossenschaft vor Gericht mit dem Freistaat darauf verständigt, die Kosten für die Renaturierung zu teilen.

Von Michael Mang

Es ist der Schlussstrich im Rechtsstreit zwischen dem Freistaat und einer Alpgenossenschaft wegen Baggerarbeiten im Rappenalptal: Beide Parteien haben sich am Verwaltungsgericht Augsburg in einem Vergleich darauf geeinigt, sich die Kosten zu teilen, die durch Baggerarbeiten entstanden sind und noch entstehen. Der Wildbach soll so schnell wie möglich renaturiert werden und die Arbeiten sollen noch im Juli beginnen. Dafür macht der Vergleich den Weg frei.

In der Verhandlung einigten sich die Parteien, dass der Freistaat auf eigene Kosten ein Konzept erarbeitet, wie der Wildbach wieder in einen Zustand versetzt werden kann, der jenem vor dem Eingriff entspricht. Die Kosten für die zu ergreifenden Maßnahmen tragen die Parteien je zur Hälfte. Notwendige Baggerarbeiten, bei denen auch Flussbausteine und gefällte Bäume in das Bachbett eingebaut werden, übernimmt die Alpgenossenschaft nach Weisung der Fachbehörden auf eigene Kosten.

