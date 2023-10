Zugstrecke im Allgäu wegen Bibern gesperrt

Ich kann mich noch gut an den Werbespruch von 1970 erinnern: "Pack den Biber in den Tank". Vielleich wäre ja das eine Lösung.

Aber Spaß beiseite. Einige Landwirte und Gartenbesitzer stehen wegen der Biberschäden und der damit verbundenen Gefährdung, des Öfteren in der Zeitung. Wenn durch den Biber Personenzüge entgleisen könnten, hört der Spaß entgültig auf. Aber der Biberbeauftrage ist nicht weit weg und hat sicher gute Ratschläge.

