Bei der Allgäuer Festwoche gibt es neue Akzente

Erstmals seit der Pandemie startet die Allgäuer Festwoche 2023 in Kempten wieder mit bewährtem Konzept. Ohne freien Eintritt, doch mit einem neuen Festwirt.

Arielle, die Meerjungfrau, Cinderella, Donald Duck oder die Eiskönigin? Es bleibt spannend, mit welchen Walt-Disney-Motiven das Lichterfest bei der Allgäuer Festwoche 2023 über die Bühne gehen wird. „Das ist geheim“, sagt Kemptens Festwochen-Chefin Michaela Waldmann. Anlass für das Lichterfest-Motto zum Abschluss des Familientags am 16. August ist das 100-jährige Bestehen von Walt Disney. Und es ist ein kleines Beispiel, wie sich die Festwoche immer wieder neu erfindet und entwickelt, ohne auf Dinge zu verzichten, die sich in früheren der bisher 71 Festwochen bewährt haben.

Mit der Allgäuer Festwoche nicht zurück ins Jahr 2019, sondern neue Akzente setzen

Vor vier Jahren fand die letzte reguläre Allgäuer Festwoche statt, dann zwei Jahre Corona-Pause und im Vorjahr ein reduzierter Neustart mit Sonderbedingungen wie dem freien Eintritt. Zurück ins Jahr 2019 will Festwochen-Chefin Michaela Waldmann aber nicht. Ihr Team steht für den bewährten Dreiklang von Wirtschaftsmesse, Kulturtagen und Heimatfest, setzt aber zugleich auf neue Akzente.

Das ändert sich heuer bei der Gastronomie auf der Festwoche in Kempten: Neuer Festwirt, neuer Platz für die Imbissstände und mehr

Dazu gehört die Gastronomie. Klaus Richter ist der neue Wirt im Festzelt, ein Familienbetrieb aus Eggenfelden, der seit 57 Jahren auch das Festzelt beim Tänzelfest in Kaufbeuren meistert. Das heuer etwas größer angelegte Stiftzelt im Linggpark führt Jürgen Berkmiller. Auch die Heels Alpe der gleichnamigen Kemptener Hoteliersfamilie ist nach der Auszeit 2022 wieder dabei. Besonders freut Waldmann und ihr Team, dass der Mohrenwirt (Familie Rothärmel) erneut die Milchwirtschaft führen kann, obwohl den Rettenbergern erst im April ihr Gasthaus abgebrannt ist.

Verzichten müssen Besucher und Besucherinnen heuer auf das Weinzelt. Nach der kurzfristigen Absage des Wirts habe sich so schnell kein geeigneter Ersatz gefunden, bedauert Waldmann. Ein Weinausschank bei der Stadtpark-Bühne soll trösten. Die Imbissstände, fünf an der Zahl, rücken von der Bodmanstraße in den südlichen Stadtpark, weil sie und ihre Gäste dort mehr Platz haben.

Auf das Weinzelt müssen Besucher der Allgäuer Festwoche in Kempten heuer verzichten. Doch mit Bier in Maßkrügen wird weiterhin angestoßen. Foto: Ralf Lienert (Archivbild)

Weiter gibt es ein Bauernhof-Café, einen Imbiss in der Markthalle und das Kemptener Kommunalunternehmen schenkt tagsüber kostenlos Trinkwasser aus. Zudem sind mehr denn je regionale Brauereien dabei: elf Stück. Bayerns Bierkönigin Mona Sommer will sie alle am Eröffnungstag besuchen.

Lesen Sie dazu auch

Ticketsystem deutlich vereinfacht: Weniger Tarife und Online-Tickets ohne Warteschlange

Was sich noch deutlich ändert, ist das Ticketkonzept. Erstmals lassen sich alle Tickets online kaufen – zum Ausdrucken daheim oder um sie aufs Handy zu laden. So kann man sich das Anstehen an einem der vier Kassenhäuschen sparen. Zudem gibt es statt 17 Tarifen nur noch sechs. Die Tageskarte wird sogar günstiger, kostet sieben statt 8,50 Euro. Die Familienkarte steigt zwar von 17 auf 20 Euro; dafür dürfen Eltern nicht mehr nur zwei Kinder kostenlos mitnehmen, sondern alle eigenen Kinder bis 15 Jahre. Der Abendeintritt steigt von vier auf fünf Euro, gilt dafür aber schon ab 16 Uhr.

Die Änderungen zielen laut Waldmann darauf ab, die Zutritte zu kanalisieren, Stoßzeiten zu entzerren und mehr Menschen in die Ausstellung zu bringen. Günstig fährt, wer ein Mittagsticket kauft. Für einmal zehn Euro gibt es Montag bis Freitag (außer am Feiertag) dreimal freien Eintritt ab 11.30 Uhr. Das soll die Gastronomie stärken. Denn die Möglichkeit, mittags auf der Messe einzukehren, kommt bei Berufstätigen an, wie sich im Vorjahr bei freiem Eintritt zeigte.

Fünf Abende Kultur mit Einblicken in den Residenzhof in Kempten

Mehr als einen Blick wert ist auch das Kulturprogramm: Ob Blasmusik, Münchner Freiheit oder Musicalstars – an fünf Abenden ist Kultur im (ansonsten nicht zugänglichen) Residenzhof geboten.

Die 72. Allgäuer Festwoche in Kempten findet vom 12. bis 20. August statt. Die Wirtschaftsausstellung mit 261 Ausstellern in 13 Hallen samt Freigelände ist von 10 bis 18 Uhr geöffnet, die Gastronomie bis 24 Uhr.