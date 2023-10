Im Allgäuer Tierskandal kommen am ersten Prozesstag grausame Einzelheiten ans Licht

Schwere Misshandlungen, brutale Gewalt: Die Vorwürfe, die beim Prozess zum Allgäuer Tierskandal laut werden, sind heftig. Wie reagieren die Angeklagten?

Der Mann rammte der liegenden Kuh immer wieder seine Knie in die Rippen, trat ihr gegen den Unterkiefer und in den Bereich des rechten Auges, auch in die Seite, in den Brustbereich, gegen die Schulter. Er schlug sie mehrmals mit der Faust, setzte dann abermals Knie und Fuß ein.

So beschreibt die Staatsanwaltschaft, was sich am 5. Juni 2019 auf dem Hof eines Milchviehbetriebs in Bad Grönenbach, Unterallgäu, ereignet haben soll. „Die Kuh hatte kurz zuvor gekalbt. Jeder Tritt, jeder Stoß und jeder Schlag war mit erheblichen Schmerzen und Leiden verbunden.“

Doch nicht nur dieser Fall steht in der Anklageschrift. Der Staatsanwalt braucht mehr als 1,5 Stunden, um alle Vorwürfe vorzulesen, in denen es um Gewalt an Rindern geht und um nicht geleistete medizinische Hilfe für Kühe, was bei etlichen Tieren zu erheblichen Schmerzen und Leiden geführt haben soll. Die Aufarbeitung des Falls hatte vier Jahre gedauert.

Allgäuer Tierskandal: Geplant war, gegen sechs Beschuldigte zu verhandeln

Es ist der Auftakt des dritten Prozesses im Allgäuer Tierskandal, für den am Freitag etliche Zuschauer und Medienvertreter ins Landgericht Memmingen kamen. Diesmal geht es um den größten der drei Betriebe, die sich verantworten müssen.

Durch diesen Hof, der damals etwa 2800 Rinder hielt, war der Tierskandal auch ins Rollen gekommen: Die mutmaßlichen Missstände in der Tierhaltung dort waren Mitte 2019 durch den Verein Soko Tierschutz mithilfe verdeckter Kameras aufgedeckt worden. Innerhalb weniger Wochen folgten zwei weitere Milchviehbetriebe im Unterallgäu, die dadurch ins Visier der Ermittler gerieten.

Eigentlich hätte am Freitag gegen sechs Beschuldigte verhandelt werden sollen. Weil die Verteidiger der beiden Betriebsleiter und eines weiteren Angeklagten Befangenheitsanträge gegen vier Richter stellten, die mit dem Fall zu tun haben sollten, wurde der Prozess aufgeteilt: So saßen am Freitag nur drei der sechs Beschuldigten auf der Anklagebank: ein 34- und ein 50-Jähriger und eine 32-Jährige.

Prozess in Memmingen: In Anklageschrift wird beschrieben, wie drei leitende Angestellte aktiv den Tieren Leid zufügten

Sie waren 2019 leitende Angestellte in dem Betrieb und betreuten laut Staatsanwaltschaft dort die Rinder. Gegen Mittag wurde dann auch das Verfahren gegen den 50-Jährigen abgetrennt. Zuvor hatten die beiden anderen Beschuldigten alle Vorwürfe gestanden. Und mitgeteilt, dass ihnen alles sehr leid tue.

Im ersten Teil der Anklageschrift sind 58 Rinder aufgelistet. Vor allem sie mussten „längere Zeit erhebliche Schmerzen erleiden und längere Zeit erheblich leiden“. Und zwar, weil sie nicht von einem Tierarzt behandelt worden seien – oder getötet worden seien, wenn ihnen nicht mehr hätte geholfen werden können. Die Krankheiten jedes einzelnen Tieres sind aufgelistet.

Es geht um Wunden, mal faustgroß, mal blutend, mal eiternd. Um Schwellungen, Lahmheit, starke Abmagerung, Entzündungen. Immer wieder ist die Rede von Schmerzgesicht und gekrümmtem Rücken, was den schlechten Zustand einiger Tiere beschreibt. Das alles hatten Kontrolleure im Sommer 2019 in dem Betrieb festgestellt. In diesem Teil der Anklage geht es also darum, dass die Beschuldigten „durch Unterlassen“ den Tieren geschadet haben.

Was diesen dritten Prozess des Tierskandals von den beiden ersten unterscheidet: Die Anklageschrift besteht aus weiteren Teilen. Darin wird beschrieben, wie die drei leitenden Angestellten durch „selbstständige Handlungen“, also aktiv, einigen Tieren Leid zufügten. Wie der 34-Jährige, zu dessen Taten die eingangs beschriebene Szene zählen soll. Der Staatsanwalt schildert detailliert auch die weiteren elf Fälle, an denen die drei Beschuldigten teilweise beteiligt gewesen sein sollen. Immer wieder geht es um Kühe, die kaum oder gar nicht laufen oder stehen können. Mit Gewalt sollen die Angeklagten versucht haben, sie zum Aufstehen und Gehen zu bringen.

Tierskandal in Bad Grönenbach: Kühe konnten offenbar kaum laufen oder stehen

Dazu wurde oft ein Radlader benutzt. Etwa in diesem Fall: Der 34-Jährige „fuhr mit einem Radlader in die Bucht. Er stieß mit der vorderen rechten Ecke der Radladerschaufel heftig gegen das Hinterteil des Rindes. Dies war mit erheblichen Schmerzen und Leiden verbunden. Er hob dann mit der Radladerschaufel das Becken des Rindes an. Er beließ dabei die Radladerschaufel mindestens 70 Sekunden lang zwischen den Oberschenkeln des Rindes und fixierte so sein Becken über dem Boden.“

Oft wurde auch eine Hüftklammer eingesetzt. Mit diesem – teils umstrittenen – Hilfsmittel soll Rindern, die nicht allein aufstehen können, geholfen werden, hochzukommen. Es wird an den Hüftknochen befestigt. Statt den Tieren auf die Beine zu helfen, soll der 34-Jährige die Hüftklammer mit einer Kette an der Radladerschaufel befestigt und dann die Tiere durch den Stall gezogen haben. Dabei schleiften Kühe teils über den Boden – mal mit dem Kopf, mal mit anderen Körperteilen.

Einem Tier soll beim Rangieren des Radladers, an dem es befestigt war, mehrfach der Kopf und der Hals verdreht worden sein. All das soll erhebliche Schmerzen und Leiden verursacht haben. Tieren wurde immer wieder stark und ruckartig am Schwanz und am Kopf und teils auch an den Ohren gezogen, etwa einem Tier, als mehrere Männer versuchten, es in einen Anhänger zu laden. In einem Fall soll der 34-Jährige einem Tier, das nicht aufstehen konnte, dreimal ein Werkzeug in den Rücken gestoßen haben.

Insgesamt sind sechs Verhandlungstage angesetzt. Ende Oktober soll ein Urteil fallen. Wann der Prozess gegen die drei weiteren Angeklagtten beginnen wird, ist noch unklar.