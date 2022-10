Alpen

06:13 Uhr

Der Spalt im Hochvogel-Gipfel wird immer breiter

Plus Wann kommt es am Hochvogel in den Allgäuer Alpen zu einem gewaltigen Felssturz? Geologie-Professor Michael Krautblatter erklärt, was man bisher weiß und wie der Berg überwacht wird.

Von Michael Munkler Artikel anhören Shape

Der Riss im Gipfelbereich des Hochvogel in den Allgäuer Alpen (2592 Meter) wird immer größer. Und damit steigt Tag für Tag die Gefahr eines gewaltigen Felssturzes. Schon jetzt lösen sich immer wieder mehr oder weniger große Stein- und Felsbrocken und krachen die Südseite des Berges hinunter – manche sind groß wie ein Kühlschrank. Seit geraumer Zeit ist der Hochvogel Gegenstand eines internationalen Forschungsprojekts unter Federführung von Professor Michael Krautblatter von der Technischen Universität (TU) München. Wie ernst ist die Lage? Welchen Einfluss hat das Wetter? Und welche Auswirkungen hätte eigentlich ein leichtes Erdbeben? Das sind die Antworten auf die drängendsten Fragen:

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .