Navi führt Wanderer zu schwerem Klettersteig - Rettung nötig

Seine Navi-App hat einen unerfahrenen Wanderer in den anspruchsvollen Hochthron-Klettersteig am Untersberg geführt und einen nächtlichen Rettungseinsatz in den Berchtesgadener Alpen ausgelöst. Der 40-Jährige habe eigentlich gemütlich zum Stöhrhaus unterhalb des Gipfels wandern wollen und dabei auf eine weit verbreitete, aber nicht auf die Berge spezialisierte Navigations-App vertraut, schilderte die Bergwacht Marktschellenberg auf Facebook. Das ging schief.

«Statt auf dem Wanderweg landete er am Einstieg des Hochthron-Klettersteigs, durchnässt, ohne alpine Erfahrung – und rief in seiner Not beim Stöhrhaus an», schilderten die Retter den Einsatz vom späten Dienstagabend, über den mehrere Medien berichteten. Der Wirt habe sofort den Ernst der Lage erkannt und die Bergwacht alarmiert, die den Mann dann sicher ins Tal brachte. Dort habe sich der 40-Jährige nach der Aufregung erst mal einen Joint zur Beruhigung genehmigt, hieß es weiter.

Das Fazit der Bergwacht: «Erste Bergtour, kein Plan, viel Vertrauen – und Glück im Unglück.» Ein Navi solle man in den Bergen nur mit gesundem Menschenverstand kombiniert verwenden, zudem das Wetter prüfen und die Tour gut planen. Der Hochthron-Klettersteig ist ein langer, alpiner Klettersteig mit der Schwierigkeitsbewertung C/D für erfahrene Bergsteiger.