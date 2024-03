Wie sich die AfD im Allgäu entwickelt hat

Plus Die AfD hat Wähler hinzugewonnen, auch im Allgäu. Sie ist dennoch höchst umstritten. So äußern sich AfD-Politiker und ein Wissenschaftler zum Erfolg.

Die Alternative für Deutschland (AfD) sorgt wieder für Schlagzeilen: Es geht um die Berufungsklage der Partei zu ihrer Einstufung als rechtsextremistischer Verdachtsfall. Doch trotz aller Diskussionen und Skandale: Die AfD steigt in der Wählergunst. Vergangenes Jahr erreichte sie bei den Landtagswahlen im Allgäu 15,8 Prozent – fast sechs Prozentpunkte mehr als fünf Jahre zuvor. AfD-Hochburg war das Unterallgäu mit 20,1 Prozent. Auch im Bundestag sitzen AfD-Abgeordnete aus der Region.

Trotz dieser Erfolge polarisiert die Partei stark, etwa wegen des prominenten rechtsextremen Politikers Björn Höcke. Und Landesverbände werden teilweise vom Verfassungsschutz beobachtet. Aber auch wegen eines Treffens, das Anfang des Jahres stattfand. Dabei saßen AfD-Politiker und Vertreter von CDU und Werteunion mit Unternehmern zusammen. Besprochen wurde laut Recherchenetzwerk Correctiv, wie Menschen aus rassistischen Gründen aus Deutschland vertrieben werden könnten. Egal, ob mit oder ohne deutschem Pass.