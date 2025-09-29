22-Jähriger mit lebensgefährlichen Stichverletzungen aufgefunden – Tatverdächtiger festgenommen

Am frühen Sonntagmorgen ist ein 22-Jähriger in Altötting lebensgefährlich verletzt aufgefunden worden. Gegen halb drei Uhr morgens ging laut der Mitteilung der Polizei ein Notruf eines Passanten ein, der den Mann aus Mühldorf am Inn mit Stichverletzungen an der Burghauser Straße in der oberbayerischen Stadt aufgefunden hatte. Der Verletzte hatte schwere Stichwunden am Bauch erlitten. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht und dort operiert. Laut der Mitteilung ist sein Zustand mittlerweile stabil.

Mann in Österreich gefasst

Noch in der Nacht nahm die Kriminalpolizei die Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts auf, Während die Polizeiinspektionen aus Altötting, Rosenheim und Traunstein mit Unterstützung der Bundespolizei mit einer großangelegten Suche nach dem mutmaßlichen Angreifer begannen. Dabei wurde auch mit einem Polizeihubschrauber nach einem Verdächtigen gesucht. Im Rahmen erster Ermittlungen hätten sich Verdachtsmomente gegen einen heranwachsenden Mann aus Altötting ergeben, heißt es in der Mitteilung weiter. Der Tatverdächtige konnte im Laufe des Sonntags im Raum Braunau in Österreich nahe der deutschen Grenze lokalisiert werden. Dort verhaftete ihn die österreichische Polizei am späten Sonntagabend.

Nun gebe es Abstimmungen über eine mögliche Auslieferung des Tatverdächtigen nach Deutschland auf Grund eines bestehenden europäischen Haftbefehls. Diese solle „zeitnah“ geschehen. Hintergrund und Motiv der Tat sind laut Polizei weiterhin unklar.

In den vergangenen Tagen hat es noch mehr Opfer von Messerstechereien gegeben: In Ludwigsburg sitzt ein Mann in U-Haft, weil er im Verdacht steht, am Freitag einen 34-Jährigen lebensgefährlich mit einem Messer verletzt zu haben. Vergangene Woche ist ein 52-Jähriger in Villingen-Schwenningen nach Stichen in den Unterleib notoperiert worden. Ein 46-jähriger Tatverdächtiger wurde festgenommen.