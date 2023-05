Frau stirbt bei Frontalzusammenstoß mit Lastwagen

Eine 67-Jährige ist beim Frontalzusammenstoß ihres Autos mit einem entgegenkommenden Lastwagen in Oberbayern getötet worden.

Das Auto der Frau sei auf der Bundesstraße 20 bei Mehring (Landkreis Altötting) am Freitag aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten, erklärte die Polizei am Samstag. Dort sei der Wagen mit einem entgegenkommenden Sattelzug kollidiert. Die Frau erlitt dabei tödliche Verletzungen, der Lenker des Lastwagens blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 60.000 Euro.

(dpa)