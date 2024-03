Mann fährt mit Geländewagen in Menschengruppe

Ein Mann ist in Oberbayern mit seinem Wagen laut Polizei absichtlich in eine Gruppe von drei Menschen gefahren.

Zwei Männer seien bei dem Vorfall in Garching an der Alz (Landkreis Altötting) frontal von der Geländelimousine erfasst und verletzt worden, einer von ihnen schwer, teilte die Polizei am Montag mit. Beide seien in ein Krankenhaus gebracht worden.

Der 53 Jahre alte Verdächtige sei am Samstag noch vor Ort festgenommen worden. Der Deutsche aus dem Landkreis Altötting sitze inzwischen wegen des Verdachts auf ein versuchtes Tötungsdelikt in Untersuchungshaft.

Zum Motiv des Verdächtigen und den Hintergründen der Tat ermittelten Polizei und Staatsanwaltschaft derzeit, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Weitere Angaben wollte er mit Blick auf die laufenden Ermittlungen zunächst nicht machen.

(dpa)