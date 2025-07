Hauptreisezeit beginnt mit Ferienstart – was Passagiere wissen müssen

Am Freitag, 1. August, startet nicht nur Bayern in die Sommerferien, sondern auch der Flughafen München in seine Hauptreisezeit. Bis zum Ferienende am 15. September sind über 45.000 Starts und Landungen geplant. Neben den vielen Urlaubsreisenden kann auch die Erweiterung des Terminal 1 für zusätzliches Passagieraufkommen sorgen.

Mit vorausschauendem Packen kann der Start in den Urlaub stressfreier gestaltet werden. Der Flughafen München empfiehlt, im Handgepäck nur die wichtigsten Dinge wie Wertgegenstände, Medikamente, Dokumente und Unterlagen mitzunehmen und griffbereit zu halten. Das beschleunigt die Sicherheitskontrolle und den Einstieg ins Flugzeug. Wichtig bei der Wahl der Gepäckstücke ist, dass die verschiedenen Airlines unterschiedliche maximale Größen und Gewichte für Hand- und Aufgabegepäck haben können. Hier sollte man sich vorab informieren.

Lufthansa rät, bis zu zweieinhalb Stunden vor Abflug am Flughafen zu sein

Reisende sollten genügend Zeit für Anreise, die Gepäckaufgabe und die Kontrollvorgänge am Flughafen einplanen. Gerade in der Ferienzeit kann es zu sehr hohem Passagieraufkommen und damit zu einem aufwändigeren Check-in oder zu längeren Wartezeiten an der Sicherheits- und Passkontrolle kommen. Zusätzlich kann es auf den Straßen und bei der S-Bahn zu Verkehrsbehinderungen kommen. Lufthansa-City-Center.com rät, zwei bis zweieinhalb Stunden vor Abflug am Flughafen zu sein.

Allerdings gilt: Wer am Abreisetag vor Ort einchecken will, braucht nicht vor der Öffnung der Schalter im Terminal zu erscheinen. Informationen zu den Öffnungszeiten der Schalter gibt es bei den jeweiligen Airlines. Mit einem Online- oder einem Vorabend-Check-in lassen sich Wartezeiten vermeiden. Für bereits eingecheckte Flugreisende stehen an beiden Terminals Automaten bereit, bei denen das Gepäck selbst aufgegeben werden kann.

Alle, die mit dem Auto zum Flughafen fahren, können sich über die Online-Plattform parken.munich-airport.de vorab einen Parkplatz reservieren. Das ist wegen des höheren Passagieraufkommens während der Sommerferien und wegen der aktuellen Wartungsarbeiten besonders wichtig. Bei der Wahl des Parkplatzes sollte man unbedingt beachten, von welchem Terminal der Flug startet. So kann man seinen Weg möglichst kurz halten und Zeit sparen. Die Parkhäuser P1, P3 und P7 sind nahe dem Terminal 1, die Parkhäuser P20 und P26 nahe dem Terminal 2. In den Parkhäusern kann man bis zu maximal 62 Tagen parken.

Wer etwas Geld sparen möchte, kann in den Economy-Parkzonen am Flughafen parken. Der Transfer mit der Buslinie 635 oder mit den S-Bahnen S1 und S8 fährt im Zehn-Minuten-Takt und ist gegen Vorlage des Parktickets kostenfrei für alle Mitreisenden. Seit Anfang Juli ist die Wartungsallee teilweise gesperrt, deswegen gibt es vorübergehende Einschränkungen an den Parkbereichen P74, P76 und P84. Die Terminalvorfahrten zum Terminal 1, Modul A und B sind wegen Sanierungsarbeiten gesperrt und bis zum Frühjahr nicht befahrbar. Das Parkhaus P1 kann als Alternative dazu genutzt werden.

Service für Familien: Leih-Kinderwägen an den Terminals am Münchner Flughafen

Um Urlauber zum Ferienbeginn zu unterstützen, gibt es am Flughafen München zusätzliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Diese tragen T-Shirts mit der Aufschrift „Happy to help“ und „stehen den Urlaubern mit Rat und Tat zur Seite“, heißt es in einer Mitteilung des Airports „Franz Josef Strauß“.

Wer mit Kindern vereist und seinen Kinderwagen am Sperrgepäckschalter abgeben hat, kann sich am Münchner Flughafen kostenfrei Kinderbuggys ausleihen. Diese stehen hinter den Sicherheitskontrollen im Terminal 1, in der Nähe vom Check-in Z im öffentlichen Bereich und im Terminal 2 in der Nähe vom Familien Check-in im öffentlichen Bereich. Leihbuggys dürfen bis zum Gate mitgenommen werden.