Snackbot Jeeves und Ottobot: So werden Service-Roboter am Münchner Flughafen eingesetzt

Er hat etwas von R2D2, dem berühmten Droiden aus den Star-Wars-Filmen, und heißt wie eine britische Romanfigur: Serviceroboter Jeeves schleicht am Flughafen-Terminal 2 in München durch die Gänge und verkauft den Reisenden Snacks und Getränke. Seine beiden Roboterkollegen von dem Start-up Ottonomy sollen Passagiere mit Informationen und Trinkwasser unterstützen.

„Servus, I‘m your Snackbot“ steht auf der Front des weißen Roboters Jeeves. Auf seiner Oberseite hat er einen Touchscreen, auf dem Reisende ihre Snack- und Getränkewünsche eingeben und bargeldlos über verschiedene Zahlungsmethoden wie Apple Pay, Google Pay und Kreditkarte bezahlen. Dann springt am Rücken von Jeeves eine Schublade auf, aus der die Kundin oder der Kunde seinen Einkauf entnehmen kann. Mit einem Gewichtssensor verhindert der Roboter, dass jemand unbefugt Artikel entnimmt.

Snackbot Jeeves war ursprünglich für Hotels und Krankenhäuser vorgesehen

So ähnlich wie ein Staubsaugerroboter fährt Jeeves auf fest programmierten Routen langsam durch den Gate-Bereich auf den Ebenen 4 und 5 im Terminal 2. Der Snackbot wurde von dem Münchner Start-up „Robotise“ entwickelt.

Laut airport-munich.de waren Roboter wie Jeeves ursprünglich für den Einsatz in Hotels und Krankenhäusern vorgesehen. Dass der Snackbot nun im Terminal 2 herumfährt, sei weltweit der erste Einsatz einer solchen Maschine an einem Flughafen. „Wir möchten sehen, wie die Fluggäste auf den Snackbot reagieren und damit die Akzeptanz von Servicerobotik im Terminal noch weiter austesten“, sagt Projektleiterin Laura Pichler.

Ottobots liefen Passagieren Trinkwasser und Informationen am Flughafen München

Snackbot Jeeves ist aber nicht der einzige Roboter, der derzeit am Flughafen München unterwegs ist. Am Terminal 2 sind auch zwei autonome Roboter der Firma Ottonomy aus den USA im Einsatz. Diese sogenannten „Ottobots“ sind laut der Website des Münchner Flughafens darauf ausgelegt, „verschiedene Aufgaben zu übernehmen, um reibungslose Kundeninteraktionen zu ermöglichen.“

Revolution am Gate: Der autonome Snackbot „Jeeves" erobert den Flughafen München. Foto: L. Sammetinger/Flughafen München, dpa

Auf den Ottobots sind QR-Codes abgebildet. Wenn Passagiere diese scannen, gelangen sie zu Lufthansas Chat-Assistenten für Self-Service-Optionen. Dort können Fluginformationen abgerufen und Prozesse wie Umbuchungen oder Erstattungen verwaltet werden. Zusätzlich können die Roboter Informationen zu flughafenbezogenen Themen wie „Tax Refund“ und „Lost and Found“ liefern.

Neben Informationen liefern die Ottobots den Besucherinnen und Besuchern des Flughafens auch kostenloses Trinkwasser. Auf ihren Routen durch den Terminal 2 halten sie regelmäßig an, dass Durstige abgefülltes Wasser aus ihren Transportboxen entnehmen können.

Anders als Snackbot Jeeves wurde der Ottobot bereits an anderen Flughäfen eingesetzt, zum Beispiel am Flughafen Rom-Fiumicino in Italien. Dort können Passagiere per App im Duty-Free-Bereich einkaufen und sich ihre Einkaufen per Roboter ans Gate liefern lassen.