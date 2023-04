Hunderte Kilo schwere Absperrungen an Gleisen gestohlen

Unbekannte haben an einer Gleisbaustelle in der Oberpfalz schwere Absperrungen im Wert von rund 45.000 Euro gestohlen.

Die Stangen seien in der Nähe des Amberger Bahnhofs magnetisch mit dem Gleis verbunden gewesen und hätten mehrere hundert Kilogramm gewogen, teilte die Bundespolizei am Freitag mit. Die Diebe hätten Stangen auf einer Gleislänge von 200 Metern gestohlen und diese vermutlich mit einem Lastwagen abtransportiert. Der Diebstahl fiel in der Nacht auf Freitag auf, die Diebe könnten nach Angaben der Polizei aber auch bereits seit Ende Februar zugeschlagen haben.

(dpa)