Brand in Industriehalle: Etwa eine Million Schaden

Geschätzte eine Million Euro Sachschaden hat ein Brand in einer Industriehalle in der Oberpfalz verursacht.

Das Feuer war am Samstagmorgen in der Halle in Sulzbach-Rosenberg (Landkreis Amberg-Sulzbach) ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Die Ursache war zunächst unklar. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand. Die Nachlöscharbeiten im Gewerbegebiet sollen bis in den Nachmittag andauern.

(dpa)