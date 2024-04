Frau mit vermeintlicher Wahrsagung um hohe Summe betrogen

Mit vermeintlichen Wahrsagungen ist eine Frau im Landkreis Amberg-Sulzbach um mehrere Hunderttausend Euro betrogen worden.

Die 38-Jährige habe Werbung für die Zukunftsvorhersagen auf einem ausländischen TV-Sender gesehen und für deren Dienste den sechsstelligen Betrag gezahlt, teilte die Polizei am Freitag mit. Erst als sie erneut einen sechsstelligen Betrag zahlen sollte, wurde sie stutzig und ging am Mittwoch zur Polizei in Sulzbach-Rosenberg.

Die Beamten begleiteten die Frau daraufhin zu der Geldübergabe und nahmen dort eine 24-Jährige fest, wie es weiter hieß. Die Frau kam am Donnerstag in Untersuchungshaft. Gegen sie wird wegen des Anfangsverdachts des gewerbsmäßigen Betrugs ermittelt. Die Kripo vermutet, dass die Betrugsmaschine professionell und von mehreren Menschen organisiert wird.

(dpa)