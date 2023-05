Gleitschirmflieger stürzt bei versuchter Notlandung ab

Bei einem missglückten Notlandeversuch ist ein Gleitschirmflieger in der Oberpfalz verletzt worden.

Der 57-Jährige sei nach dem Unfall in Schnaittenbach (Landkreis Amberg-Sulzbach) mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Wie schwer der Mann bei dem Absturz aus mehreren Metern Höhe am Montag verletzt wurde, blieb zunächst unklar.

Der Gleitschirmflieger hatte nach ersten Erkenntnissen der Polizei beim Start nicht genügend Höhe gewonnen und deshalb versucht, notzulanden. Die Polizei ermittelte.

(dpa)