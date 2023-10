Mann stirbt bei Betriebsunfall in Schreinerei

Bei einem Unfall in einer Schreinerei in der Oberpfalz ist ein Arbeiter gestorben.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, geriet der 69-jährige Mann am Montag in Kastl (Landkreis Amberg-Sulzbach) in den siloartigen Bunker und kam dadurch zu Tode. Wie genau und warum es zu dem Unfall kam, blieb zunächst unklar. Die Polizei ging aber am Mittwoch von einem Unfall ohne Fremdeinwirkung aus.

(dpa)