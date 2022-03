Bayern freut sich auf Brady: NFL-Superstar gibt Comeback

American-Football-Fans in Bayern dürfen sich auf NFL-Legende Tom Brady freuen.

Der mit sieben Super-Bowl-Siegen erfolgreichste Profi der Geschichte verkündete nur 40 Tage nach seinem Rücktritt bei den Tampa Bay Buccaneers sein Blitz-Comeback. Die Mannschaft aus Florida steht bereits als eines der beiden Teams fest, die im Herbst in München das erste NFL-Spiel in Deutschland bestreiten. Wann genau und gegen wen ist noch offen, Brady aber wird nun wohl dabei sein.

"Einen besseren Start für reguläre Saisonspiele der NFL in Deutschland hätten sich die Fans nicht wünschen können", sagte NFL-Deutschlandchef Alexander Steinforth. "Bis bald in München", twitterte Bayern-Profi Thomas Müller voller Vorfreude.

Football-Star Brady wird eine weitere Saison für die Tampa Bay Buccaneers spielen, mit denen er vor zwei Jahren den Super Bowl gewann und vor zwei Monaten am späteren Sieger Los Angeles Rams scheiterte. "We have unfinished business", schrieb der 44-Jährige. Das heißt so viel wie: Es gibt noch was zu erledigen.

