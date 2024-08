NFL-Profi Bada erneut im Verletzungspech: Saison gelaufen

NFL-Profi David Bada verpasst auch die kommende Saison. «Bada fällt das Jahr aus», sagte Trainer Dan Campbell von den Detroit Lions. Er bestätigte damit die schlimmen Befürchtungen nach dem Testspiel gegen die New York Giants vergangene Woche. Der 29 Jahre alte Münchner soll nach US-Medienberichten einen Achillessehnenriss erlitten haben.

Bada hatte sich gerade erst nach einem Riss des Trizepsmuskels zurückgekämpft und vor Kurzem den Vertrag bei den Lions unterschrieben, für die auch Star-Receiver Amon-Ra St. Brown aufläuft. Bada zog sich die Verletzung am Arm im August 2023 im Training noch für die Washington Commanders zu.

«Er hat sich den Hintern aufgerissen und hat uns alles gegeben, was er hatte, er wird lange ausfallen. Wir hassen es, ihn zu verlieren, aber wir sind dankbar für alles, was er gegeben hat», sagte Campbell. Die NFL-Saison beginnt am 5. September. Die Lions waren in der vergangenen Saison nur knapp am Einzug in den Super Bowl gescheitert.