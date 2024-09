US-Amerikaner wird von S-Bahn erfasst und stirbt

Am Donnerstagabend wurde ein 76-jähriger US-Amerikaner in Unterhaching von einer S-Bahn überfahren. Der Mann war mit seiner Familie zu Fuß im Bereich des Grünwalder Weges in Unterhaching unterwegs. Die Familie hatte sich einen Uber-Fahrer bestellt, der sie im Bereich der Jahnstraße abholen sollte. Um dorthin zu gelangen, überquerten sie die Bahnstrecke direkt über die Gleise, statt nur hundert Meter weiter eine Unterführung zu benutzen.

US-amerikanischer Tourist wird von S-Bahn erfasst und tödlich verletzt

Der 76-Jährige ging als letzter über die Bahngleise und wurde von einer stadteinwärts fahrenden S-Bahn, der S3 nach Mammendorf, erfasst. Dabei wurde er tödlich verletzt. Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei waren danach am Unfallort. Die Angehörigen des 76-Jährigen wurden vor Ort von der Krisenintervention betreut. Die Bahnstrecke war während der Unfallaufnahme für circa zwei Stunden beidseits gesperrt.