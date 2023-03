Amoklauf in Hamburg

05:00 Uhr

Buch des mutmaßlichen Täters gibt Einblicke in ein gefährliches Weltbild

Der mutmaßliche Attentäter aus Hamburg hatte ein Buch geschrieben. Darin gibt er Einblicke in seine Gedankenwelt.

Plus Der mutmaßliche Attentäter Philip F. aus Hamburg gibt in einem Buch Einblicke in seine Gedankenwelt. Sein Werk sorge für eine "epochemachende Perspektive". Warum diese Weltsicht gefährlich ist.

Von Markus Raffler

Einen neuen Blick auf epochale Dimensionen: Das verspricht Philipp F. als Autor eines englischsprachigen Buches, das seit Dezember 2022 im Internet zu haben ist. „Die Wahrheit über Gott, Jesus Christus und Satan“ lautet übersetzt der Titel der 306 Seiten starken Gedankensammlung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

