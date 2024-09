Falsche Polizisten kontrollieren Jugendliche

Weil mehrere jugendlich aussehende Personen Alkohol tranken, sollen sich fünf Menschen in Oberstdorf (Landkreis Oberallgäu) als Zivilpolizisten ausgegeben haben. Die Gruppe habe dann die jungen Menschen am Samstag gefragt, ob sie dafür bereits alt genug seien, sagte ein Polizeisprecher. Sie waren aber bereits volljährig. Eine der befragten Personen soll sich dann an die richtige Polizei gewendet haben. Nun muss sich die Gruppe wegen Amtsanmaßung verantworten.