Angehörige sollen Mädchen jahrelang gezüchtigt haben

Aus religiösen Gründen sollen in Augsburg ein Vater und dessen Sohn jahrelang ein Mädchen - die Tochter und Schwester - körperlich und seelisch misshandelt haben. Der Vater soll sogar gegenüber dem Jugendamt gedroht haben, dass er seine Tochter umbringen und ihr den Kopf abschneiden werde.

Die in Untersuchungshaft sitzenden 44 und 23 Jahre alten Männer müssen sich von heute an vor dem Augsburger Amtsgericht verantworten. Sie sind wegen gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung, Freiheitsberaubung und weiterer Straftaten angeklagt.

Die Männer gehören der jesidischen Glaubensrichtung an. Züchtigungen und strenge hierarchische Regeln gehören laut Staatsanwaltschaft für sie zur Religion. Die Übergriffe auf die 2006 geborene Tochter haben der Anklage zufolge begonnen, als das Kind etwa zwölf Jahre alt war. Es ging mehrfach darum, dass die Jugendliche Kontakt zu männlichen Bekannten hatte. Als sie einen Freund hatte, sollen die Angehörigen das als Beschmutzung der Familienehre betrachtet haben.

Ein Familientribunal soll dann in Anwesenheit der Tochter darüber beraten haben, wie diese "am besten umgebracht" werden kann. Die Tochter konnte schließlich zum Jugendamt fliehen und wurde von der Behörde in Obhut genommen.

(dpa)