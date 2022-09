Analyse

17:09 Uhr

Die Grünen in Bayern sind so stark wie nie – und doch so schwach

Bei einer Klausurtagung in Weiden begrüßten die beiden Fraktionsspitzen im Landtag, Katharina Schulze und Ludwig Hartmann, Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Mitte). Foto: Daniel Löb, dpa