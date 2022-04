Analyse

Markus Söder: Das Schweigen des Landesvaters

Markus Söder schweigt in diesen Tagen viel und redet wenig. Und wenn, dann schimpft er gerne.

Plus Markus Söder schimpft fleißig in Richtung Berlin, schweigt aber über seinen großen Plan für Bayern. Die Zweifel wachsen, dass es bei der Landtagswahl 2023 für 40 Prozent plus X reichen könnte.

Von Uli Bachmeier

Markus Söder war schon vieles: ehrgeiziger Jungpolitiker, lautsprecherischer CSU-Generalsekretär, erzkonservativer Hardliner, entschlossener Machtkämpfer, Bäume umarmender Öko-Liberaler, Atomkraftgegner, Atomkraftbefürworter, selbst ernannter Kanzlerkandidat der Herzen und – wenn ihm danach ist – für Journalisten ein spannender, schneidig analysierender Gesprächspartner.

