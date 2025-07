Queer im Klassenzimmer: „Stimmungswandel gegenüber LGBTIQ-Personen“

Rein statistisch sitzt in jeder Klasse mindestens eine queere Person - oder sie steht vorne an der Tafel. So wie der schwule Berliner Grundschul-Pädagoge, dessen Fall seit Wochen Schlagzeilen macht. Oziel Inácio-Stech wurde wegen seiner Liebe zu einem Mann von seinen eigenen Schülern angefeindet und trug seine Mobbing-Erfahrungen aus dem Klassenzimmer in die Öffentlichkeit. In einem Interview mit unserer Redaktion sagte der 43-Jährige kürzlich, Lehrkräfte aus ganz Deutschland hätten sich bei ihm dafür bedankt, dass endlich einmal jemand offen sage, was queere Lehrkräfte teilweise an ihren Schulen erleben. Auch in Bayern.

Wie es um die Akzeptanz für Lehrkräfte steht, die sich der LGBTIQ-Gemeinschaft zuordnen – also lesbisch, schwul, bi-, trans-, intersexuell oder anderweitig queer sind –, lässt sich nicht in aktuelle Zahlen fassen. Für Deutschland gibt es keine aktuelle Studienlage dazu. Zuletzt 2017 führte die Antidiskriminierungsstelle des Bundes eine Umfrage unter LGBTIQ-Lehrkräften durch. Damals empfanden sie das Arbeitsklima an ihren Schulen zwar grundsätzlich als gut, beobachteten aber tendenziell eine Zunahme von Queerfeindlichkeit. Jeder dritte Befragte gab damals an, aufgrund seiner sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität Diskriminierung erfahren zu haben.

Steigende Queerfeindlichkeit unter jungen Menschen

Wer einen aktuelleren Eindruck möchte, kann mit Ben Dutschmann sprechen. Er arbeitet als Berater bei „Strong!“, einer bayerischen Fachstelle gegen Diskriminierung und Gewalt. „Seit ein paar Jahren erleben wir einen Stimmungswandel gegenüber LGBTIQ-Personen, vor allem unter jungen Leuten“, berichtet er. Sie entwickeln seinem Eindruck nach „gerade zu den unterschiedlichsten Themen eine extreme Haltung“.

Woher kommt diese Radikalisierung, die etwa in Berlin darin gipfelte, dass der angefeindete Lehrer sich von Kindern anhören musste, er werde wegen seiner Sexualität in der Hölle landen? „Generell ist die queerfeindliche – und übrigens auch antifeministische – Bewegung eng verbunden mit Social Media“, erklärt Dutschmann. „Dort stoßen Kinder und Jugendliche auf Influencer und deren extreme Haltungen.” Schließlich würden ihnen nur noch Inhalte zugespielt, die in ihr Meinungsbild passen. „Sich zu einem Thema eine differenzierte eigene Meinung zu bilden, ist heutzutage schwerer als jemals zuvor.“ Dass auch fundamentalistische Religiosität, egal welcher Art, Anfeindungen gegenüber Minderheiten verstärken kann, ist nicht erst seit Berlin bekannt.

Oziel Inácio-Stech ist ein homosexueller Pädagoge aus Berlin und berichtet von Diffamierungen. Foto: Hannes P. Albert, dpa

Aus den bayerischen Schulen erreichen die Beratungsstelle „bislang recht wenige Fälle, in denen queere Lehrkräfte oder Schüler:innen Diskrimininierung erleben“, sagt Dutschmann. Aber er ist überzeugt davon, dass es sie gibt. Manchmal melden sich ihm zufolge auch Eltern, die sich und ihr queeres Kind von der Schule nicht ausreichend unterstützt fühlen. „Auch eine queere Lehrkraft hat sich einmal an uns gewandt, die im Lehrerzimmer Anfeindungen erlebt hat.“ Der Experte fordert, dass in Bayern „mehr getan werden sollte bei der Frage, wie und in welchem Umfang Aufklärung und Anti-Diskriminierungsarbeit stattfindet“. In der Lehrkräfteausbildung etwa spiele das Thema aktuell keine verpflichtende Rolle.

Dass Bayern sich bei der Sexualerziehung generell neu aufstellen muss, findet auch Simone Fleischmann, Vorsitzende des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands. „Die sexuelle Bildung, wie wir sie über Jahrzehnte vermittelt haben, ist so nicht mehr beizubehalten. Allein schon deshalb, weil man lange einfach nur von ‚Jungen und Mädchen‘ gesprochen hat. Heute ist ein gesellschaftliches Bewusstsein dafür da, dass das nicht allen Kindern und Jugendlichen gerecht wird.“ Sie meint damit all die Menschen, für die beim Gendern in der Sprache das Sternchen steht oder, wie in diesem Text, der Doppelpunkt. Menschen also, die sich nicht eindeutig dem männlichen oder weiblichen Geschlecht zuordnen.

Homosexueller Lehrer in Bayern bot AG in der Schule an

„Wenn man merkt, dass Schülerinnen, Schüler oder Lehrkräfte wegen ihrer Sexualität diskreditiert werden, dann muss man als Schule etwas unternehmen“, sagt Fleischmann. Sie erinnert sich an einen Fall aus ihrer Zeit als Schulleiterin in Poing, der dem von Oziel Inácio-Stech ähnelt. „Wir hatten einen türkischen, schwulen Lehrer im Kollegium, der vor allem von türkischen Jugendlichen diskreditiert wurde. Der Lehrer hat dann proaktiv eine Arbeitsgemeinschaft über sexuelle Orientierung angeboten. Er hat viel erzählt von sich und seiner Familie, davon, wie er mit seinem Mann lebt. Die AG war proppenvoll. So konnten wir das Thema drehen, es war abgeräumt.“

Eine demokratische Gesellschaft ohne Diskriminierung ist für jeden gut, nicht nur für Minderheiten. Ben Dutschmann, „Strong!“-Berater

Natürlich dürfe all das nicht allein an queeren Lehrkräften hängenbleiben. „Wir brauchen Aufklärungsprojekte, Infomaterialien. Ich bin mir sicher: Wenn sie an den Schulen Vorbilder kennenlernen, dann trauen sich vielleicht auch queere Schülerinnen und Schüler, sich zu zeigen. Wenn wir Demokratie fördern wollen, dann müssen wir die Vielfalt zulassen.“

Oder, wie Fachberater Ben Dutschmann es formuliert: „LGBTIQ-Feindlichkeit geht nicht nur Minderheiten etwas an. Sie ist oft verbunden mit einem Rückfall in sehr traditionelle Rollenbilder, bis hin zu frauenfeindlichen Mechanismen.“ Es gehöre zur Demokratiebildung, über all diese Themen zu sprechen. „Eine demokratische Gesellschaft ohne Diskriminierung ist schließlich für jeden gut, nicht nur für Minderheiten.“