Angriff am Abend: Raubüberfall auf offener Straße in Postbauer-Heng

Angriff am Abend

Raubüberfall auf offener Straße in Postbauer-Heng

Drei Männer werden in einem Gewerbegebiet aus einem Auto heraus überfallen. Die Täter fliehen im Dunkeln. Das ruft bei der Polizei einiges auf den Plan.
    Nach einem Raubüberfall in der Oberpfalz fahndete die Polizei mit Streifenwagen und Hubschrauber nach den Tätern. (Symbolbild)
    Nach einem Raubüberfall in der Oberpfalz fahndete die Polizei mit Streifenwagen und Hubschrauber nach den Tätern. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

    Bei einem Raubüberfall im oberpfälzischen Postbauer-Heng sind drei Menschen verletzt worden. Die Männer wurden nach Angaben der Polizei am späten Mittwochabend im Gewerbegebiet aus einem Auto heraus von mehreren Personen angegriffen, die die Herausgabe von Wertsachen forderten. Dabei seien die drei Männer verletzt und zur näheren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht worden.

    Nach dem Überfall im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz flüchteten die Angreifer unerkannt in einem dunklen Auto, hieß es weiter. Die Polizei fahndete unter anderem mit einem Hubschrauber nach ihnen. Die Kriminalpolizei Regensburg übernahm die Ermittlungen.

