„Mit dem Tod bedroht“: Angriff auf Sicherheitskräfte am Bahnhof Freising

Am Mittwochabend hat es am Bahnhof Freising (Oberbayern) einen tätlichen Angriff auf Mitarbeitende der Deutschen Bahn Sicherheit (DB) gegeben. Ein 36-jähriger Mann warf eine Glasflasche in Richtung der Sicherheitskräfte, bedrohte und beleidigte sie. Das teilt die Polizei am Donnerstag mit. Die Bundespolizei nahm den mutmaßlichen Angreifer noch am Tatort fest.

Freising: 36-jähriger Mann bedroht und beleidigt DB Sicherheitsmitarbeiter

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall gegen 19.45 Uhr. Der 36-Jährige, der keinen festen Wohnsitz hat, soll ohne ersichtlichen Grund eine Glasflasche in Richtung einer vierköpfigen Streife der DB Sicherheit geworfen haben. Verletzt wurde dabei niemand. Des Weiteren soll der Mann die Mitarbeitenden – im Alter von 21, 24, 38 und 42 Jahren – wiederholt verbal beleidigt und die 21-jährige Sicherheitsmitarbeiterin „mit dem Tod bedroht haben“, heißt es.

Mehrere unbeteiligte Zeugen beobachteten laut Polizei das Geschehen. Aufgrund des aggressiven Verhaltens fixierten die Mitarbeitenden der DB Sicherheit den Mann noch vor dem Eintreffen der Polizei. Kurz darauf traf eine Streife der Bundespolizei ein und nahm den Tatverdächtigen vorläufig fest.

Nach Vorfall: Tatverdächtiger wird am Donnerstag vor Ermittlungsrichter treten

Der Mann wurde zur Dienststelle der Bundespolizeiinspektion München gebracht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,2 Promille. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft soll der Tatverdächtige am Donnerstag einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

Immer wieder werden Mitarbeitende der Deutschen Bahn Opfer von Angriffen. Jüngst auch am Münchner Hauptbahnhof. Außerdem will die Deutsche Bahn mit umfassendem Instandsetzungsprogramm marode Streckenabschnitte auf Vordermann bringen – auch in Bayern. Die Pläne verzögern sich jedoch erneut.

