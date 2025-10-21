Alkoholisierte 19-Jährige attackiert Reisenden in der S-Bahn

Sie war aggressiv und alkoholisiert, griff einen Reisenden im Zug an, randalierte am Bahnsteig in Pasing und leistete Widerstand gegen Polizeibeamte: Eine 19-jährige Frau hat am Montagabend die Bundespolizei in München auf Trab gehalten.

Zeugen meldeten laut einer Pressemitteilung der Bundespolizei gegen 18 Uhr eine körperliche Auseinandersetzung zwischen einer jungen Frau und einem Mann. Die Frau habe den 26-Jährigen in einer S-Bahn, die stadtauswärts fuhr, ohne erkennbaren Grund geschubst und ihm ins Gesicht gefasst. Der Mann soll sich daraufhin zurückgezogen haben, mutmaßlich um die Situation zu deeskalieren. Allerdings wurde er weiter von der 19-Jährigen bedrängt. Mehrere Mitreisende sollen den Vorfall beobachtet haben.

19-Jährige verliert auf der Fahrt zur Diensstelle das Bewusstsein

Am Bahnhof Pasing habe die Frau am Bahnsteig randaliert und sei dort bis zum Eintreffen einer Streife der Bundespolizei von Passanten festgehalten worden. Bereits bei der Übernahme durch die Beamten zeigte sie sich lautstark aggressiv, sperrte sich gegen polizeiliche Maßnahmen und versuchte, die Fesselung zu verhindern, heißt es im Polizeibericht.

Während der Fahrt zur Dienststelle soll die Frau kurzzeitig das Bewusstsein verloren haben. Beim Eintreffen eines Rettungswagens sei sie wieder zu sich gekommen und habe umgehend erneut begonnen, nach den eingesetzten Beamten zu schlagen und zu treten. Nach einer medizinischen Einschätzung habe keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen vorgelegen.

Aggressive Frau hat einen Atemalkohol-Wert von 2,8 Promille

Auf der Dienststelle der Bundespolizei sei es zu weiteren Widerstandshandlungen gekommen. Nachdem die junge Frau erneut das Bewusstsein verloren hatte, wurde sie ins Krankenhaus gebracht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,8 Promille.

Die beteiligten Bundespolizisten blieben unverletzt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden weder eine Blutentnahme noch eine Vorführung beim Haftrichter angeordnet. Die 19-Jährige verblieb nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen im Klinikum.