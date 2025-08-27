Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Bayern
Icon Pfeil nach unten

Angriff in Tiefgarage: Frau im Streit schwer verletzt - Ex-Mann in U-Haft

Angriff in Tiefgarage

Frau im Streit schwer verletzt - Ex-Mann in U-Haft

Bei einer Auseinandersetzung in einer Tiefgarage wird eine Frau schwer verletzt. Der Ex-Mann flieht zunächst.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei nahm den Mann bei sich zu Hause fest. (Symbolbild)
    Die Polizei nahm den Mann bei sich zu Hause fest. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa

    Weil er seine Ex-Frau im Streit in Nürnberg schwer verletzt haben soll, ist ein 42-Jähriger in Untersuchungshaft genommen worden. Er habe die ebenfalls 42-Jährige mit einem scharfen Gegenstand im Gesicht und am Oberschenkel verletzt, teilte die Polizei mit. Vom Tatort - einer öffentlichen Tiefgarage - flüchtete er am Montag zunächst.

    Die Polizei fand ihn demnach dann zu Hause und nahm ihn fest. Ein Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl wegen des Verdachts der schweren Körperverletzung. Die Frau kam nach dem Angriff ins Krankenhaus.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden