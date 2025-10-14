Icon Menü
Angriff in Unterfranken: Radfahrer von Hundebesitzer bewusstlos geschlagen

Angriff in Unterfranken

Radfahrer von Hundebesitzer bewusstlos geschlagen

In Zeil am Main eskaliert die Situation zwischen einem Radfahrer und einem Hundehalter. Das Opfer erleidet schwere Verletzungen.
Von dpa
    Ein 65-Jähriger ist in Zeil am Main von einem Hundebesitzer bewusstlos geschlagen worden. (Symbolbild)
    Ein 65-Jähriger ist in Zeil am Main von einem Hundebesitzer bewusstlos geschlagen worden. (Symbolbild) Foto: Carsten Rehder/dpa

    Ein 65-Jähriger ist im unterfränkischen Zeil am Main (Landkreis Haßberge) nach einem Schlag durch einen bislang unbekannten Mann bewusstlos geworden. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall in der Fußgängerunterführung an der Haßfurter Straße, im Bereich des Zeiler Kreisels.

    Nach bisherigen Erkenntnissen traf der Radfahrer dort auf einen Mann mit einem Husky, der ohne Leine auf dem Gehweg stand. Der 65-Jährige habe angehalten, woraufhin es zu einem Streit zwischen beiden gekommen sei. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll der Unbekannte dem Radfahrer einen Kinnhaken versetzt haben.

    Der Mann ging daraufhin zu Boden und verlor das Bewusstsein. Der Täter flüchtete unerkannt. Das Opfer erlitt einen Kieferbruch, der laut Polizei operativ behandelt werden musste.

