Radfahrer von Hundebesitzer bewusstlos geschlagen

Ein 65-Jähriger ist im unterfränkischen Zeil am Main (Landkreis Haßberge) nach einem Schlag durch einen bislang unbekannten Mann bewusstlos geworden. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall in der Fußgängerunterführung an der Haßfurter Straße, im Bereich des Zeiler Kreisels.

Nach bisherigen Erkenntnissen traf der Radfahrer dort auf einen Mann mit einem Husky, der ohne Leine auf dem Gehweg stand. Der 65-Jährige habe angehalten, woraufhin es zu einem Streit zwischen beiden gekommen sei. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll der Unbekannte dem Radfahrer einen Kinnhaken versetzt haben.

Der Mann ging daraufhin zu Boden und verlor das Bewusstsein. Der Täter flüchtete unerkannt. Das Opfer erlitt einen Kieferbruch, der laut Polizei operativ behandelt werden musste.