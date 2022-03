Bayernweit bereits rund 45.000 Ukraine-Flüchtlinge erfasst

Seit Anfang März haben bereits rund 45.000 ukrainische Kriegsflüchtlinge in Bayern Schutz gesucht.

Das teilte das Innenministerium in München am Montag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Erfasst seien darin alle Registrierungen bis zum Sonntagabend. Deutschlandweit wurden bisher knapp 150.000 ukrainische Flüchtlinge registriert.

Am Nachmittag wollte Innenminister Joachim Herrmann (CSU) sich spontan am Münchner Hauptbahnhof ein Bild über die aktuelle Lage machen und sich beim dort tagenden Krisenstab der Landeshauptstadt informieren. Unter anderem werden am Bahnhof die ankommenden ukrainischen Flüchtlinge erfasst, mit Lebensmitteln versorgt und bei Bedarf zur Unterbringung weitervermittelt.

© dpa-infocom, dpa:220314-99-518107/2 (dpa)