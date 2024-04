Ertrunkener Sechsjähriger: Mordanklage gegen Vater

Im Falle eines ertrunkenen Sechsjährigen hat die Staatsanwaltschaft Innsbruck den Vater wegen Mordverdachts angeklagt.

Der 39-jährige Deutsche müsse sich zudem wegen des Verdachts der Vortäuschung einer mit Strafe bedrohten Handlung verantworten, teilte die österreichische Anklagebehörde am Donnerstag mit. Der Mann saß zuletzt wegen dringenden Tatverdachts in Untersuchungshaft. Er kann binnen zwei Wochen Einspruch gegen die Anklage erheben. Ein Gerichtstermin steht noch nicht fest.

Das Kind war im August 2022 tot in dem Fluss Kitzbüheler Ache in St. Johann in Tirol gefunden worden. Nach der Aussage des Vaters war er beim Spaziergang mit dem Sohn von einem Unbekannten niedergeschlagen worden und hatte das Bewusstsein verloren. Der gesundheitlich beeinträchtigte Sechsjährige sei dann aus dem Kinderwagen gestiegen und in den Fluss gefallen. Im Februar 2023 wurde der Vater aufgrund neuer Erkenntnisse der Ermittler wegen Mordverdachts verhaftet. Der Verdächtige bestreitet die Vorwürfe.

Die Ermittler hatten lange intensiv nach dem Unbekannten gesucht. Schließlich geriet der 39-Jährige ins Visier und wurde festgenommen. Konkrete Ermittlungsergebnisse sollen ihn schwer belasten.

(dpa)