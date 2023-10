Rechtsrutsch in Bayern: Der Wahltalk mit Chefredakteur Peter Müller auf a.tv

Die Landtagswahl ist vorbei, Fragen bleiben aber. Peter Müller, Chefredakteur der Augsburger Allgemeinen, und Landtagskorrespondent Uli Bachmeier ordnen die Lage ein.

Wie weit ist Bayern mit der Landtagswahl nach rechts gerückt? Was bedeutet die neue Stärke der AfD für die Politik im Land? Und wie wird sich der Zuwachs bei den Freien Wählern auf die Koalition mit der CSU auswirken? Um diese und weitere Fragen geht es in der Wahlnachlese, die am Samstag, 14. Oktober, um 18.30 Uhr auf dem regionalen Fernsehsender a.tv ausgestrahlt wird.

Über die Folgen der Wahl, ihre Bedeutung für die kommende Europa- und Bundestagswahl und über die künftige Koalitionsarbeit in Bayern spricht Moderator Jan Klukkert mit Peter Müller, Chefredakteur der Augsburger Allgemeinen, und Landtagskorrespondenten Uli Bachmeier. Die Sendung wird unter anderem am Sonntag, 15. Oktober, 19.30 Uhr, und am Dienstag, 17. Oktober, 22.30 Uhr, wiederholt und ist auch in der Mediathek zu finden. (AZ)

