90-Jährige stirbt zwei Tage nach Unfall

Eine 90 Jahre alte Frau ist in Ansbach zwei Tage nach einem Verkehrsunfall an den Folgen ihrer Verletzungen gestorben.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte am vergangenen Donnerstag ein 18 Jahre alter Autofahrer die Fußgängerin angefahren. Mutmaßlich wollte sie im Bereich einer Fußgängerinsel die Straße überqueren. Durch den Aufprall war sie demnach zu Boden geschleudert und mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Dort starb die Frau am Samstag.

(dpa)