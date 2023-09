Auto kommt von Straße ab: Mädchen aus Fahrzeug geschleudert

Bei einem Unfall in Mittelfranken ist ein Mädchen aus einem Auto geschleudert und lebensgefährlich verletzt worden.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, war eine Mutter mit ihren zwei Kindern am Sonntagabend mit dem Auto in Neuendettelsau (Landkreis Ansbach) unterwegs, als sie in einer Kurve von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug prallte dadurch den Angaben nach in einem Entwässerungsgraben gegen ein Betonrohr, überschlug sich und kam hinter dem Graben zum Liegen.

Durch den Aufprall sei das Mädchen, das auf der Rückbank gesessen hatte, aus dem Auto geschleudert worden, hieß es. Rettungskräfte fanden das Kind im Vorschulalter lebensgefährlich verletzt neben dem Fahrzeug liegen. Ein Rettungshubschrauber brachte es in ein Krankenhaus. Die 30-jährige Mutter und das zweite Kind kamen mit mittelschweren Verletzungen ebenfalls in ein Krankenhaus.

Wie die Frau von der Fahrbahn abkommen konnte, blieb zunächst unklar. Zeitweise war die Straße gesperrt; mittlerweile ist sie aber wieder freigegeben.

(dpa)