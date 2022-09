Auto überschlägt sich: Fahrer schwer verletzt

Bei einem Zusammenstoß mit einem Lastwagen hat sich ein Auto in Mittelfranken überschlagen und ist 50 Meter weiter auf dem Dach liegen geblieben.

Der 48-jährige Fahrer wurde schwer verletzt, wie die Polizei am Sonntag berichtete. Den Angaben zufolge hatte der 52-jährige Lastwagenfahrer das Auto am frühen Freitagmorgen übersehen und von einem Parkplatz in Weiltingen (Landkreis Ansbach) auf die Staatsstraße gefahren. Daraufhin krachte das Auto in den Anhänger des Lastwagens und überschlug sich. Der eingeklemmte 48-Jährige wurde befreit und mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der 52-Jährige blieb unverletzt.

(dpa)