Einbrecher prügelt schlafenden Mann ins Krankenhaus

Ein Einbrecher hat einen schlafenden Mann in seiner Wohnung in Mittelfranken krankenhausreif geprügelt. Wie die Polizei mitteilte, drang der Mann in der Nacht auf Mittwoch gewaltsam in die Erdgeschosswohnung in Ansbach ein und griff den 66-Jährigen an. Der Mann wurde durch Schläge schwer am Kopf verletzt.

Nach Angaben der Polizei kam er erst mehrere Stunden später zu sich und verständigte einen Bekannten, der daraufhin den Notruf wählte. Rettungskräfte brachten den 66-Jährigen demnach mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus.

Bei dem Einbruch wurde Schmuck im Wert von rund 1.000 Euro gestohlen. Ob der Diebstahl oder der Angriff auf den Mann das vordergründige Ziel des Täters war, wird laut einem Polizeisprecher noch geprüft. Die Polizei ermittelt wegen Einbruchdiebstahls, schweren Raubes und Körperverletzung.