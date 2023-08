Fahrradfahrer von Zug erfasst und gestorben

Ein Fahrradfahrer ist in Mittelfranken von einem Zug erfasst worden und gestorben.

Der 72-Jährige wollte am Freitagmorgen einen unbeschrankten Bahnübergang in Rothenburg ob der Tauber (Landkreis Ansbach) überqueren, wie die Polizei mitteilte. "Offensichtlich bemerkte der 72-Jährige (...) den herannahenden Personenzug zu spät." Laut Mitteilung der Polizei erfasste die Bahn den Mann trotz Warnsignals und Notbremsung. Er starb noch an der Unfallstelle. Die Lokführerin erlitt einen Schock. Die etwa 30 Fahrgäste blieben unverletzt. Die Bahnstrecke blieb nach dem Unfall zunächst gesperrt.

(dpa)