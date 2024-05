Lastwagen fährt in Grundstücksmauer – Fahrer schwer verletzt

Ein Lastwagenfahrer ist im mittelfränkischen Ansbach schwer verletzt worden, als er mit seinem Fahrzeug gegen eine Grundstücksmauer gefahren ist.

Grund für den Unfall soll ersten Erkenntnissen zufolge eine medizinische Ursache beim Fahrer sein, teilte die Polizei am Samstag mit. Zeugen bemerkten demnach am Morgen den Laster, der unsicher und in Schlangenlinien fuhr. Nachdem das Fahrzeug in die Grundstücksmauer und einen Baum geprallt war, begannen Ersthelfer mit der Wiederbelebung des 62 Jahre alten Fahrers. Anschließend kam er in ein Krankenhaus. Er ist derzeit nicht in akuter Lebensgefahr.

