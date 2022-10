Mann (33) in Weiltingen auf offener Straße erschossen – Tatverdächtiger tot

In Weiltingen im Landkreis Ansbach erschießt ein Bewaffneter zunächst einen 33-Jährigen und später wohl auch sich selbst. Die beiden kannten sich wohl.

Ein 33-Jähriger ist am Montagvormittag in Weiltingen im Landkreis Ansbach auf offener Straße erschossen worden. Laut Polizei gab ein Mann aus einem Fahrzeug – wohl einem schwarzen Transporter – heraus Schüsse auf den 33-Jährigen am Fahrbahnrand ab, der Mann starb noch an Ort und Stelle. Der Tatverdächtige wurde nach einer sofort eingeleiteten Fahndung mit Hubschraubereinsatz tot in einem schwarzen Transporter bei einem Waldstück in der Nähe von Weiltingen aufgefunden.

Opfer und Täter in Weiltingen waren wohl polizeibekannt

Die Polizei informiert, dass Täter und Opfer sich gekannt haben könnten. Das ist auch laut umliegenden Nachbarn der Fall. Der Täter sei nach Angaben einer Frau aus der Nachbarschaft "streitsüchtig" gewesen, habe sich häufig über Lärm von umliegenden Bauernhöfen und von spielenden Kindern beschwert. Laut eines weiteren Anwohners sei die Polizei außerdem öfter bei Opfer und Täter vorstellig geworden, um Streits zu schlichten – die beiden verkehrten in angrenzenden Grundstücken. Das Motiv der Tat bleibt vorerst unklar.

