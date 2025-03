Schwerverletztes Einbruchsopfer verlässt Klinik und stirbt

Ein 66-Jähriger, der in seiner Wohnung von einem Einbrecher schwer verletzt wurde, ist tot. Es werde nun wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts ermittelt, teilte die Polizei in Mittelfranken mit. Der Einbrecher war in der Nacht auf Mittwoch gewaltsam in die Erdgeschosswohnung in Ansbach eingebrochen und hatte den im Bett liegenden schlafenden Mann schwere Kopfverletzungen zugefügt.

Der Überfallene kam den Angaben zufolge mehrere Stunden später zu sich und verständigte einen Bekannten, der schließlich die Polizei rief. Dann wurde der Schwerverletzte ins Krankenhaus gebracht. Am Freitagmorgen habe er dieses aus bisher nicht bekannten Gründen verlassen.

Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung, an der auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, wurde der Mann wenige Stunden später leblos gefunden. Reanimationsversuche seien erfolglos geblieben, teilte die Polizei weiter mit.

Die Polizei geht davon aus, dass der Tod des Mannes in Zusammenhang mit dem Gewaltdelikt aus der Nacht zum Mittwoch steht. Bei der Suche nach dem Täter bitte die Polizei auch die Bevölkerung um Mithilfe.