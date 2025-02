Anschlag in München: Was bisher über den Tatverdächtigen bekannt ist

Am Donnerstag fährt ein Auto in eine Demo in München. Dabei werden 36 Menschen verletzt, 2 lebensgefährlich - darunter ein Kind. Inzwischen kursieren im Internet Bilder von dem Fahrer des Wagens, dem mutmaßlichen Täter. In den sozialen Medien trat er als Bodybuilder und Fitnessmodel auf. Laut Medienberichten soll er dort eine große Reichweite haben: Auf Instagram folgten ihm 68.000 Menschen, bei Tiktok 32.800. Gleichzeitig wird er von der Polizei als religiös bezeichnet. Was ist bisher über den Mini Cooper-Fahrer bekannt?

Wer ist der mutmaßliche Täter vom Anschlag in München?

Klar ist, der Mann ist 24 Jahre alt und afghanischer Staatsbürger. Zuletzt soll der Asylbewerber laut Polizei eine Wohnung in dem Münchner Stadtteil Solln gehabt haben. Innenminister Joachim Herrmann (CSU) erklärt am Donnerstag, dass der Mann einen gültigen Aufenthaltstitel und eine Arbeitserlaubnis habe. Demnach kam der Mann Ende 2016 als unbegleiteter minderjähriger Flüchtling nach Deutschland. Sein Asylverfahren wurde im Jahr 2020 endgültig abgeschlossen, mit einem Ablehnungsbescheid und der Aufforderung zur Ausreise. Die Landeshauptstadt München habe dann aber im April 2021 einen Duldungsbescheid erlassen und im Oktober 2021 eine Aufenthaltserlaubnis. Der Tatwagen - ein weißer Mini Cooper - soll dem Mann gehört haben, wird bei einer Pressekonferenz der Polizei am Freitagmittag bekannt.

Icon Vergrößern In München ist ein Auto in eine Menschengruppe gefahren. Foto: Matthias Balk, dpa Icon Schließen Schließen In München ist ein Auto in eine Menschengruppe gefahren. Foto: Matthias Balk, dpa

Am Freitag soll Haftbefehl gegen den Verdächtigen erlassen werden

Noch am Tatort nahm die Polizei den 24-Jährigen fest, dabei wurde er leicht verletzt. Derzeit wird er als Einzeltäter eingestuft. Noch am Freitagnachmittag soll er einem Haftrichter vorgeführt werden. Denn die Staatsanwaltschaft hat Haftbefehl gegen den Mann beantragt. Und zwar bestehe laut Staatsanwaltschaft dringender Tatverdacht wegen versuchtem Mordes in derzeit 36 Fällen, wegen gefährlicher Körperverletzung und gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr. Zudem bestehe Fluchtgefahr.

Der junge Afghane hat laut Polizei bisher keine Vorstrafen, er trete lediglich in der Rolle eines Zeugen bei Verfahren von Drogendelikten und Ladendiebstählen auf. Denn der Mann arbeitete unter anderem als Ladendetektiv und für zwei Sicherheitsfirmen. Er habe außerdem zuvor eine Schule besucht und eine Berufsausbildung gemacht.

Chats auf dem Handy des Mannes sprechen für islamistische Ausrichtung

Laut Guido Limmer, Vizepräsident des Landeskriminalamts, wurden auf dem Mobiltelefon des Tatverdächtigen viele Chats auf der Sprache Dari gefunden, die Polizei habe aufgrund dieser Chats eine „gewisse islamistische Ausrichtung des Mannes“ feststellen können. Des Weiteren habe der junge Mann eine Nachricht an Angehörige versendet, bei der er sich mit den Worten „Vielleicht bin ich morgen nicht mehr da“, verabschiedet habe. Nach der Festnahme soll der Mann laut Gabriele Tillmann, leitende Staatsanwältin bei der Generalstaatsanwaltschaft, gebetet und „Allahu akbar“ gerufen haben, das heißt so viel wie “Gott ist groß“.

Tillmann informiert, dass sich der Afghane selbst als religiös bezeichne und auch regelmäßig eine Moschee besuche. In den sozialen Medien trat der Mann als Athlet und Fitnessmodel auf, postete jedoch auch Beiträge mit religiösem Bezug. Unter anderem soll einen Tag vor dem Anschlag gepostet haben: „Oh Allah, beschütze uns immer.“

Kein Hinweis auf IS-Tat oder psychische Probleme

Inzwischen sei der 24-Jährige von der Polizei - auf deutscher Sprache - vernommen worden. Dabei habe er eingeräumt, bewusst in den Demozug gefahren zu sein. Es sei jedoch keine Rede davon gewesen, dass der Afghane ungläubige Menschen töten wollte. Derzeit gebe es keine Hinweise auf ein Netzwerk oder die Eingliederung in eine islamische Organisation wie den IS. Wie bereits am Donnerstag vermutet, gehe die Polizei nach wie vor von einer Einzeltat aus. Derzeit gehen Behörden also nicht von einer terroristischen Tat aus. Auch auf psychische Probleme des Mannes deute nichts hin.