Anti-Corona-Demonstration

vor 17 Min.

Arzt aus Kaufering zeigt den Hitlergruß: So fällt das Urteil aus

Plus Ein Mann zeigt bei einer Demonstration gegen Corona-Maßnahmen den Hitlergruß und landet vor Gericht. Das Verwenden der Geste ist strafbar. Wie das Urteil ausfällt.

Von Ronja Straub (Schwäbische Zeitung)

Er hat etwas gemacht, das in Deutschland aufgrund seiner Geschichte in vielen Fällen strafbar ist: Bei einer Demo in Lindau zeigte ein Arzt den Hitlergruß. Am Lindauer Amtsgericht wurde jetzt das Urteil gegen den Mann aus Kaufering gefällt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .