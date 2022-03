Tierarzt sagt nächste Gesundheitskrise voraus: "Dagegen würde Corona verblassen"

Plus Die nächste Gesundheitskrise - ausgelöst durch wirkungslose Antibiotika? Davor warnt der Tierarzt Rupert Ebner in seinem neuen Buch - und im Interview.

Herr Ebner, wir kämpfen noch mit der Corona-Pandemie, da warnen Sie in Ihrem Buch „Pillen vor die Säue“ schon vor der nächsten Gesundheitskrise. Warum?